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Сегодня, 18:48

Сборная Словакии не будет вызывать игроков из КХЛ на чемпионат мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерация хоккея Словакии приняла решение не вызывать игроков из КХЛ на чемпионат мира, сообщает пресс-служба организации.

«В последние недели у нас были длительные беседы с игроками из КХЛ, которые всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну. Они выступают для того, чтобы иметь возможность играть в финальной части чемпионата мира. В ходе разговоров мы пришли к единому мнению, что ради спокойного хода подготовки и стопроцентной концентрации нашей сборной на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ для предстоящего чемпионата мира», — заявил ассистент главного тренера сборной Словакии Петер Фрюхауф.

Чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия на турнире.

Хоккей
КХЛ
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
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