Сборные России и Белоруссии после снятия санкций вернутся в высший дивизион чемпионата мира

Сегодня, 30 сентября, состоялся конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором были определены принципы возвращения на международную арену сборных России и Белоруссии.

Согласно решению, сборные обеих стран, скорее всего, смогут вернуться в категории и дивизионы, в которых они участвовали до их отстранения от международных турниров. Данное решение может быть принято перед годовым конгрессом, который пройдет в мае 2023 года.

За это решение было отдано 98 из 119 возможных голосов членов ИИХФ.