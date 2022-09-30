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Сегодня, 11:53

Сборные России и Белоруссии после снятия санкций вернутся в высший дивизион чемпионата мира

Виктория Кравченко
Хоккеисты сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня, 30 сентября, состоялся конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором были определены принципы возвращения на международную арену сборных России и Белоруссии.

Согласно решению, сборные обеих стран, скорее всего, смогут вернуться в категории и дивизионы, в которых они участвовали до их отстранения от международных турниров. Данное решение может быть принято перед годовым конгрессом, который пройдет в мае 2023 года.

За это решение было отдано 98 из 119 возможных голосов членов ИИХФ.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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Конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену

Буре прокомментировал утвержденные ИИХФ принципы возвращения России на международную арену