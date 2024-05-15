Щитов об игре Канады на чемпионате мира по хоккею: «Чешское пиво дает о себе знать»

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов поделился мнением об игре сборной Канады на чемпионате мира по хоккею-2024 в Чехии.

Во вторник, 14 мая канадцы обыграли Австрию (7:6 ОТ). Канада выигрывала после двух периодов со счетом 6:1, но пропустила от соперника пять шайб в третьем периоде.

«У сборной Австрии была запредельная мотивация и хорошая реализация моментов, их вратарь выручал. Недонастрой у Канады. Может быть, ещё чешское пиво даёт о себе знать, всё-таки чемпионат мира многие игроки расценивают как туристическую поездку в Европу. Хотят немножко расслабиться, погулять по барам. Хорошее пиво — одно из лучших в мире, поэтому, возможно, они это всё совмещают.

Основной сезон у многих в НХЛ, они его закончили, на контракт выступление на ЧМ никак не влияет. Получают удовольствие, не настраиваются на соперника, отсюда и такой результат», — приводит Legalbet слова Щитова.

Канада лидирует в группе A с 8 очками в 3 матчах. ЧМ-2024 проходит в Праге и Остраве.