Щитов считает, что канадцы выиграют чемпионат мира по хоккею

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался, какая сборная станет чемпионом мира по хоккею в Чехии.

«Мне кажется, канадцы будут победят в турнире. Они показывают комбинационный хоккей, хорошо в пас играют. У них сильная атака, и что характерно для них, они каждый момент доигрывают в корпус.

Никому не уступают в силовой борьбе. Сколько я матчей не смотрел, такое ощущение, что оппоненты их боятся. Ни одна команда так не играет в корпус, как Канада. Очень неуступчивые. Они сильно физически воздействуют на соперников. Нет грубости, они никого не убивают, но всегда остаются на ногах, никто не падает«, — сказал Щитов Legalbet .

За выход в финал ЧМ-2024 канадцы поспорят со сборной Швейцарии. Полуфинальная встреча пройдет в субботу, 25 мая. Во втором полуфинале сыграют Швеция и Чехия.