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Сегодня, 17:07

Щитов считает, что Швейцария поборется за медали на ЧМ-2023

Алина Савинова
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался об игре сборной Швейцарии на чемпионате мира-2023.

«Мне очень нравится хоккей швейцарцев. Они мало пропустили и здорово сыграли против сборной Канады, где собраны ребята из Национальной хоккейной лиги. Эта команда доминировала на протяжении всего матча и абсолютно не тушевалась перед канадцами. Считаю, что она поборется за медали, очень классно играют ребята. За Канадой тоже будет интересно понаблюдать. Латыши? Не думаю, что они что-то серьезное покажут», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

ЧМ-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Сборная Швейцарии заняла первое место в группе В, набрав 19 очков, и вышла в четвертьфинал турнира. В 1/4 финала швейцарцы сыграют с командой Германии. Матч пройдет 25 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-schitayu-chto-shvejtsariya-poboretsya-za-medali-ochen-klassno-igrayut-rebyata/
Никита Щитов
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