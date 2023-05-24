Щитов считает, что Швейцария поборется за медали на ЧМ-2023

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался об игре сборной Швейцарии на чемпионате мира-2023.

«Мне очень нравится хоккей швейцарцев. Они мало пропустили и здорово сыграли против сборной Канады, где собраны ребята из Национальной хоккейной лиги. Эта команда доминировала на протяжении всего матча и абсолютно не тушевалась перед канадцами. Считаю, что она поборется за медали, очень классно играют ребята. За Канадой тоже будет интересно понаблюдать. Латыши? Не думаю, что они что-то серьезное покажут», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

ЧМ-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Сборная Швейцарии заняла первое место в группе В, набрав 19 очков, и вышла в четвертьфинал турнира. В 1/4 финала швейцарцы сыграют с командой Германии. Матч пройдет 25 мая.