Щитов заявил, что в просмотре ЧМ по хоккею нет ничего плохого

Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, как следит за чемпионатом мира по хоккею.

«Мне интересно смотреть голы, комбинации. Стараюсь не пропускать матчи между хорошими соперниками. Если игры поздно заканчиваются, тогда смотрю хайлайты на следующий день. С кем из хоккейных специалистов я ни разговаривал, всем это тоже интересно. Да и смотреть сейчас большего нечего, НХЛ ночью показывают. Из-за отсутствия сборной России уровень упал. Нет дополнительной интриги, наша команда боролась бы за медали. Конечно, без России плохо и не такой интересный чемпионат мира. Ничего плохого в том, чтобы смотреть хоккей и чемпионат мира, нет. Никто из игроков на турнире негативно о нашей стране не высказывался», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

12 мая в финском Тампере и Риге стартовал чемпионат мира. Сборная Казахстана попала в группу B и сыграет против команд Канады, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Словении, Словакии и Латвии.