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Сегодня, 10:50

Сергей Коньков: «Швейцарцы показали очень зрелищный хоккей на чемпионате мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил игру сборной Швейцарии, которая дошла до финала на ЧМ-2024. В решающем матче подопечные Патрика Фишера проиграли команде Чехии со счетом 0:2.

«Швейцарцы показали очень зрелищный хоккей. Многие ребята обратили на себя внимание. Если говорить о личностях, то мне понравился Роман Йоси, который очень здорово проявил себя как бомбардир. Очень здорово проявил себя Кевин Фиала. А у чехов прекрасный турнир провел Лукаш Седлак, прекрасно известный нам всем по выступлениям за «Трактор» из Челябинска. Чехи сражались в каждом матче, у них была достаточно дисциплинированная команда», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Сборная Швейцарии в четвертый раз в своей истории завоевала серебряные медали чемпионата мира.

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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