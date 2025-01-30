Плотников: «России не хватает на чемпионате мира. Играют сборные, которые бы при нас не выходили из группы»

Сегодня, 07:53
Нападающий СКА Сергей Плотников в комментарии для «СЭ» порассуждал на тему возможного возвращения сборной России по хоккею на международные соревнования с приходом к власти в США президента Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) готова рассмотреть вопрос допуска сборной России до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Это может произойти уже 3-4 февраля.
— Нет никакого ощущения. Если сидеть каждый день и думать об этом — ни к чему хорошему это не приведет. Будем действовать от конкретной информации, что происходит. Дают добро — будем радоваться и готовить свою сборную, — начал Плотников.
— Сборной России явно сейчас не хватает на молодежном и взрослом чемпионатах мира для достойной конкуренции...
— Сто процентов. Потому что начинают играть те сборные, которые бы при сборной России, наверное, не выходили бы из группы. Теряется интерес. Все равно есть топ команд сборных, в которых всегда есть Россия, и без нее вообще никуда. Россия — раздражитель для всех. И когда ее нет на чемпионате мира — не так интересно, наверное, всему миру. Да и в политике, наверное, тоже.
— Без сборной России средний соревновательный уровень ЧМ упал?
— Не хочется так говорить, но точно не хватает сборной.