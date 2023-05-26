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Сегодня, 13:39

Сейейс считает, что Латвия может взять реванш у сборной Канады

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс прокомментировал выход сборной Латвии в полуфинал чемпионата мира по хоккею-2023.

«Историческое и неожиданное событие для нашей сборной. Своей игрой хоккеисты заслужили играть в полуфинале. От матча к матчу игроки прибавляли и делали работу над ошибками. Это прозвучит странно, но ключевой матч на чемпионате мира был против Канады, где мы проиграли 0:6. Лучше холодный душ получить в первой игре, чем в последней. Тренерский штаб перестроил игру, хоккеисты начали играть более самоотверженно. Где не получалось забивать шайбы красиво — через комбинации, заносили с мясом. Блокировали много атак соперников, головой даже отбивали шайбу. Где случались проблемы и провалы, выручал вратарь. В общем, коллектив от матча к матчу прибавлял. Закономерно обыграли Швецию в четвертьфинале. Все эксперты говорили, что против агрессивной игры шведы не выдержат, так и получилось. Даже пятиминутное удаление Латвия героически отыграла. После игры со сборной Швецией есть уверенность, что все по силам. Можно взять реванш у канадской сборной за поражение в первом туре. Как говорится, снаряд дважды в одну яму не падает. Канаду видели, после поражения 0:6 выводы сделаны. На кураже можно их победить», — приводит слова Сейейса Legalbet.

Сборная Латвии в четвертьфинальном матче чемпионата мира обыграла национальную команду Швеции со счетом 3:1 и впервые в своей истории вышла в полуфинал данного турнира.

Соперником латышей по полуфиналу будет сборная Канады, обыгравшая (4:1) действующего чемпиона — сборную Финляндии.

Источник: https://legalbet.ru/news/normunds-latviya-mozhet-vzyat-revansh-u-sbornoj-kanadi/
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Нормундс Сейейс
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