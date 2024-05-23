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Сегодня, 17:20

Швеция — Финляндия: смотреть трансляцию матча плей-офф чемпионата мира

Швеция сыграет с Финляндией в четвертьфинале чемпионата мира 2024 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хоккеисты сборной Швеции.
Фото Reuters
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Швеция сыграет с Финляндией в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата мира-2024 по хоккею в четверг, 23 мая. Игра состоится в спортивном комплексе «Ostravar Арены» в Остраве (Чехия). Начало — в 21.20 по московскому времени.

Ключевые события встречи Швеция — Финляндия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Страна» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 21.15 мск.

Шведская сборная в группе В набрала 21 очко и заняла первое место. Финны вышли из группы А с четвертой строчки с 10-ю баллами.

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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