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20 мая, 22:36

Сборная Швеции обыграла Францию в матче ЧМ-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Сборная Швеции.
Фото Reuters
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Сборная Швеции обыграла Францию в матче группы А чемпионата мира 2023 года — 4:0.

Голами в составе победителей отметились Пер Линдхольм, Фабиан Зеттерлунд, оформивший дубль, и Йонатан Берггрен.

Швеция занимает второе место в групп А, набрав 14 очков в 5 матчах. Франция находится на 6-й строчке (4 очка).

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Швеция — Франция — 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Голы: П. Линдхольм — 2 (Теммернес, Петерссон), 1:59 — 1:0. Зеттерлунд — 1 (Пудас, Теммернес), 9:25 — 2:0. Берггрен — 2 (бол., Карлссон, Теммернес), 16:26 — 3:0. Зеттерлунд — 2 (бол., Линдберг, Раймонд), 19:54 — 4:0.

Вратари: Лар. Юханссон — Хунка (Папийон, 20:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (7+11+11) — 15 (8+6+1).

Судьи: Ансонс, Фернандес.

20 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: Таблицы ЧМ-2023
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Франции по хоккею
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