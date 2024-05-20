Сборная Швеции обыграла Францию на чемпионате мира

Сборная Швеции одержала победу над Францией в групповом турнире чемпионата мира по хоккею — 3:1.

Победу шведам принесли голы Лукаса Раймонда, Эрика Карлссона и Андре Бураковски. Единственную шайбу сборной Франции забросил Шарль Бертран.

Швеция (18 очков) лидирует в группе B. Франция (4) идет на шестой позиции.

Чемпионат мира

Группа B

Швеция — Франция — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Раймонд — 3 (Бураковски, Хольмберг), 28:00 — 1:0. Бертран — 1 (Бодон, Реш), 29:23 — 1:1. Карлссон — 4 (бол., Хедман, Кемпе), 41:29 — 2:1. Бураковски — 3 (п.в., Раймонд), 59:56 — 3:1.

Вратари: Эрссон — Папийон (58:14 — 59:56).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (12+13+13) — 13 (3+7+3).

Судьи: Викман, Шрадер.

20 мая. Острава. Ostravar Arena.