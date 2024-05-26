Сборные Швеции и Канады сыграют в матче за третье место чемпионата мира-2024 по хоккею в воскресенье, 26 мая. Игра состоится в спортивном комплексе «O2 Арена» в Праге (Чехия) и начнется в 16.20 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Швеция — Канада можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут на телеканале «Матч! Страна» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.15 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

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