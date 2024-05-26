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Сегодня, 13:20

Швеция — Канада: смотреть трансляцию матча за 3-е место ЧМ 2024

Швеция сыграет с Канадой в матче за третье место чемпионата мира-2024 26 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Коннор Бедард (сборная Канады).
Фото Global Look Press
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Сборные Швеции и Канады сыграют в матче за третье место чемпионата мира-2024 по хоккею в воскресенье, 26 мая. Игра состоится в спортивном комплексе «O2 Арена» в Праге (Чехия) и начнется в 16.20 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Швеция — Канада можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут на телеканале «Матч! Страна» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.15 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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