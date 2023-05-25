Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 22:42

Латвия победила Швецию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Руслан Минаев
Мартинс Дзиеркалс (Латвия) против игроков сборной Швеции.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Латвии обыграла Швецию в четвертьфинале чемпионата мира — 3:1.

В составе латвийской команды забивали Данс Локмелис, Микс Индрашис и Янис Якс. У шведов отличился Тимоти Лильегрен.

Латвия вышла в полуфинал чемпионата мира и 27 мая сыграет с Канадой, которая обыграла Финляндию (4:1).

Хоккей

Чемпионат мира

1/4 финала

Швеция — Латвия — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Локмелис — 1 (Рих. Букартс, Цибульскис), 12:56 — 0:1. Лильегрен — 2 (Раймонд, А. Линдхольм), 29:41 — 1:1. Индрашис — 2 (Рих. Букартс, Якс), 45:55 — 1:2. Якс — 1 (бол., Индрашис, Рих. Букартс), 53:46 — 1:3.

Вратари: Лар. Юханссон (57:05) — Силов.

Штраф: 4 — 33.

Броски: 41 (13+13+15) — 15 (8+1+6).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

25 мая. Рига. «Арена Рига».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/playoff/
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
13
48
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канада обыграла Финляндию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Определились полуфинальные пары чемпионата мира