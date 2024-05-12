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12 мая, 23:35

Швеция победила Польшу и возглавила группу B

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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Сборная Швеции обыграла Польшу в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею — 5:1.

У шведов сделал дубль Эрик Карлссон, по одной шайбе у Лукаса Раймонда, Маркуса Юханссона и Андре Бураковски. Единственный гол поляков забил Алан Лыщарчик.

Швеция стала единоличным лидером группы B с 6 очками — команда оказалась единственной в своей группе, которой удалось выиграть два первых матча на турнире в основное время.

Польша занимает последнее, восьмое место с 1 очком в 2 встречах.

Чемпионат мира

Группа B

Швеция — Польша — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: М. Юханссон — 2 (Хедман, Карлссон), 3:34 — 1:0. Раймонд — 2 (Кемпе), 6:17 — 2:0. Карлссон — 1 (Бураковски, М. Юханссон), 32:31 — 3:0. Лыщарчик — 1, 42:18 — 3:1. Бураковски — 1 (бол.), 54:27 — 4:1. Карлссон — 2 (бол., Далин, Олофссон, Хедман), 55:25 — 5:1.

Вратари: Густавссон — Заболотный.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 38 (12+15+11) — 15 (4+6+5).

Судьи: Кэмпбелл, Черриг.

12 мая. Острава. Ostravar Arena.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Польши по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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