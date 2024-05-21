Сборная Швеции одержала разгромную победу над Словакией в матче чемпионата мира-2024

21 мая, 23:40
Сборная Швеции крупно обыграла Словакию в матче группового этапа чемпионата мира-2024 со счетом 6:1.
Авторами заброшенных шайб в прошедшей встрече стали Лукас Раймонд, Эрик Карлссон, Андре Бураковски, Исак Лундестрем и Йоэль Эрикссон Эк, оформивший дубль. Соперник ответил голом Михала Ивана.
Шведы набрали 21 очко, одержав седьмую победу кряду, и заняли первое место в турнирной таблице группы B. Словакия расположилась на 4-й строчке (12).
Чемпионат мира
Группа B
Швеция — Словакия — 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Голы: Раймонд — 4 (бол., Хедман, Кемпе), 2:20 — 1:0. Карлссон — 5 (Хольмберг, Раймонд), 27:31 — 2:0. Бураковски — 4 (бол., Карлссон, Зеттерлунд), 32:38 — 3:0. Лундестрем — 2 (Олофссон), 33:15 — 4:0. Эрикссон Эк — 4 (мен., Бродин), 49:15 — 5:0. Иван — 1 (Татар, Слафковски), 50:49 — 5:1. Эрикссон Эк — 5 (Карлссон), 57:35 — 6:1.
Вратари: Густавссон — Шкорванек.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 43 (11+13+19) — 18 (11+4+3).
Судьи: Макфарлейн, Шрадер.
21 мая. Острава. Ostravar Arena