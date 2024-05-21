Швеция сыграет со Словакией в матче группы B ЧМ-2024 21 мая

Сборные Швеции и Словакии сыграют в матче группы B чемпионата мира-2024 по хоккею 21 мая в Остраве (Чехия). Встреча пройдет на льду «Остравар Арены». Начало — в 21.20 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно можно будет посмотреть видеотрансляцию матча ЧМ-2024 Швеция — Словакия. Она начнется в 21.15 мск. Игру также покажут на сайте matchtv.ru.

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Швеция лидирует в турнирной таблице группы B ЧМ-2024 с 18 очками. Словакия идет на четвертой строчке с 12 баллами.

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