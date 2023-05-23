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Сегодня, 19:01

Сборная США в овертайме обыграла Швецию в матче ЧМ-2023

Мария Гусева
Хоккеисты сборной США.
Фото Reuters
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Сборная США в овертайме обыграла национальную команду Швеции в матче группового турнира чемпионата мира — 4:3 ОТ.

В основное время у США заброшенными шайбами отметились Ник Бонино, Конор Гарланд и Лэйн Хатсон. У шведов отличился Лео Карлссон, сделавший дубль, и Тимоти Лильегрен.

Автором победной шайбы в овертайме стал Дилан Самберг.

Сборная США заняла первое место в турнирной таблице группы А, набрав 20 очков. Команда Швеции расположилась на второй строчке — 18 очков. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2023.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Швеция — США — 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Карлссон — 2 (бол., Теммернес, Линдберг), 9:10 — 1:0. Бонино — 3 (бол., Готье, Тайнан), 16:49 — 1:1. Гарлэнд — 2 (бол., Мазур, Гримальди), 33:54 — 1:2. Хатсон — 2, 39:30 — 1:3. Карлссон — 3 (Берггрен, Лин. Юханссон), 54:51 — 2:3. Лильегрен — 1 (Теммернес, Линдберг), 57:29 — 3:3. Самберг — 1 (Мазур, Тайнан), 61:37 — 3:4.

Вратари: Лар. Юханссон — Десмит.

Штраф: 14 — 33.

Броски: 26 (9+9+8+0) — 43 (9+14+16+4).

Судьи: Лангин, Шрадер.

23 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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