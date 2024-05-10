Швеция переиграла США на чемпионате мира

Сборная Швеции обыграла США в матче группового турнира чемпионата мира — 5:2.

У европейской команды по два очка набрали Виктор Хедман и Маркус Йоханссон, три очка на счету Джоэла Эрикссона. У североамериканской сборной шайбы забросили Зак Веренски и Брок Нельсон.

Сборная Швеции набрала 3 очка и вместе с Германией возглавляет группу B. США замыкают таблицу вместе со Словакией — 0 очков.

Шведы 12 мая сыграют с Польшей, США 11-го числа встретятся с Германией.

Чемпионат мира

Группа B

Швеция — США — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Эрикссон Эк — 1 (Хед, М. Юханссон), 8:20 — 1:0. Раймонд — 1 (Хедман, Эрикссон Эк), 23:45 — 2:0. Веренски — 1 (Джонс, Болди), 32:32 — 2:1. М. Юханссон — 1 (Хольмберг, Петтерссон), 36:39 — 3:1. Нельсон — 1 (Годро, Власик), 43:43 — 3:2. Хедман — 1 (мен., п.в., Хольмберг, Кемпе), 59:01 — 4:2. Эрикссон Эк — 2 (п.в., Фреден), 59:54 — 5:2.

Вратари: Густавссон — Лайон (58:14 — 59:01, 59:06 — 59:54).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 38 (12+14+12) — 30 (7+12+11).

Судьи: Франо, Хрибик.