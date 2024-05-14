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Сегодня, 00:10

Сборная Швейцарии обыграла Чехию в серии буллитов на чемпионате мира

Алина Савинова
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Сборная Швейцарии в серии буллитов победила Чехию в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею — 2:1.

За чешскую команду заброшенной шайбой отметился Матей Странски. У швейцарцев в основное время гол забил Кевин Фиала, а победный буллит на счету Филиппа Курашева.

Швейцария с 8 очками после трех матчей возглавляет турнирную таблицу группы А. Чехия за три игры набрала 6 баллов и располагается на 4-й строчке.

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария — Чехия — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Фиала — 1 (бол., Хишир, Йоси), 13:36 — 1:0. Странски — 2 (бол., Шпачек, Червенка), 35:57 — 1:1.

Победный буллит: Курашев.

Вратари: Дженони — Достал.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 26 (5+8+12+1) — 24 (5+8+8+3).

Судьи: Ансонс, Шрадер.

13 мая. Прага. o2 Arena.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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