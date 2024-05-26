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Сегодня, 17:20

Швейцария — Чехия: смотреть трансляцию финала ЧМ 2024

Швейцария сыграет с Чехией в финальном матче чемпионата мира по хоккею 26 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной Швейцарии.
Фото AFP
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Национальные команды Швейцарии и Чехии сыграют в финальном матче чемпионата мира-2024 по хоккею в воскресенье, 26 мая. Игра пройдет на многофункциональной арене «O2 Арена» в Праге (Чехия). Начало — в 21.20 по московскому времени.

За ключевыми события встречи Швейцария — Чехия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию финала ЧМ в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.15 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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