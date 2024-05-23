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Германия уступила Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Алина Савинова
Игроки сборных Германии и Швейцарии в матче 23 мая (1:3).
Фото Reuters
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Сборная Германии проиграла Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2024 по хоккею — 1:3. Игра прошла в Остраве (Чехия).

У швейцарской команды в этой встрече отличились Нико Хишер и Кристоф Берчи, оформивший дубль. Автором единственной заброшенной шайбы немецкой сборной стал Доминик Кахун.

Таким образом, Германия на этой стадии вылетела из турнира. Швейцария в 1/2 финала чемпионата мира сыграет против победителя встречи Канада — Словакия. Полуфинальная игра пройдет 25 мая.

Чемпионат мира

1/4 финала

Швейцария — Германия — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Берчи — 2 (мен.), 7:22 — 1:0. Хишир — 6 (Зигенталер), 16:28 — 2:0. Кахун — 3 (бол., Стаховяк), 31:33 — 2:1. Берчи — 3 (п.в.), 59:02 — 3:1.

Вратари: Дженони — Грубауэр (58:18 — 59:02).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (12+9+4) — 15 (5+5+5).

Судьи: Брандер, Хольм.

23 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/playoff/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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