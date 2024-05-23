Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 13:20

Швейцария — Германия: смотреть трансляцию матча плей-офф чемпионата мира

Швейцария и Германия сыграют в 1/4 финала чемпионата мира-2024 по хоккею 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кевин Фиала.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Команды Швейцарии и Германии встретятся в первом матче 1/4 финала чемпионата мира-2024 по хоккею в четверг, 23 мая. Игра состоится на льду «Ostravar Арены» в Остраве (Чехия) и начнется в 17.20 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Швейцария — Германия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на телеканале «Матч! Игра» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 17.15 мск.

Швейцарская сборная в группе А заняла второе место, в ее активе 17 очков. Немецкие хоккеисты вышли из группы В с третьей строчки с 15 баллами.

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Источник: вратарь «Краснодара» Сафонов может перейти в «ПСЖ»
Ирина Шейк снялась для рекламной кампании Gloria Jeans
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов
СМИ узнали о суде над следователями по обвинению в рекордных взятках
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Канада — Словакия: смотреть трансляцию матча плей-офф чемпионата мира