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Сегодня, 17:20

Швейцария — Канада: смотреть трансляцию матча ЧМ по хоккею 2024

Швейцария сыграет с Канадой в матче группы А ЧМ-2024 19 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Брэндон Хэйгел празднует гол с партнерами по сборной Канаде.
Брэндон Хэйгел празднует гол с партнерами по сборной Канаде.
Фото Reuters
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Сборные Швейцарии и Канады сыграют в матче группы А чемпионата мира-2024 по хоккею 19 мая. Встреча пройдет на льду «O2 Арены» в чешском городе Прага. Она начнется в 21.20 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями противостояния ЧМ-2024 с помощью матч-центра «СЭ». Смотреть видеотрансляцию поединка Швейцария — Канада можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч Страна». Начало — в 21.15 мск.

Швейцария идет на втором месте с 14 очками в турнирной таблице группы А. Канадцы находятся на третьей строчке с 14 баллами.

Сборная Канады является действующим чемпионом мира. В 2023 году «кленовые листья» в финале турнира обыграли Германию со счетом 5:2.

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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