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Сегодня, 19:37

Сборная Швейцарии победила Норвегию в матче чемпионата мира-2024

Игроки сборной Швейцарии празднуют заброшенную шайбу в ворота Норвегии.
Фото AFP
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Сборная Швейцарии обыграла Норвегию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2024 года — 5:2.

Авторами заброшенных шайб у победившей команды стали Свен Андригетто, Ромен Леффель, Свен Сентелер, Тристан Шервей и Нино Нидеррайтер. Соперник ответил голами Маркуса Викингстада и Микаэля Брандсега-Нигара.

12 мая Швейцария сыграет против Австрии, а Норвегия днем ранее проведет матч против Чехии.

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария — Норвегия — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы: Андригетто — 1 (Нидеррайтер, Леффель), 11:04 — 1:0. Викингстад — 1 (Торесен, Йоханнесен), 14:53 — 1:1. Леффель — 1 (Зигенталер, Егер), 24:12 — 2:1. Сентелер — 1 (Йоси, Симион), 28:09 — 3:1. Шервей — 1 (Хаас), 33:30 — 4:1. Нидеррайтер — 1 (бол., Амбюль, Курашев), 51:56 — 5:1. Брандсег-Нигар — 1 (бол., Торесен, Зуккарелло), 58:56 — 5:2.

Вратари: Дженони Арнтцен.

Штраф: 6 6.

Броски: 40 (15+13+12) 15 (5+5+5).

Судьи: Брандер, Хольм.

10 мая. Прага. o2 Arena. 16617 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
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Сборная Норвегии по хоккею
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