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15 мая, 19:17

Сборная Канады по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Словакия — Канада.
Фото Reuters
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Сборная Канады по буллитам одержала победу над Словакией в матче группы B чемпионата мира — 1:2 Б.

В основное время за канадцев отличился Джейк Нейберс. Ответную шайбу забросил Петер Цегларик. Решающий буллит реализовал Джек Куинн.

Канадцы с 8 очками продолжают возглавлять группу B. Словакия с 4 баллами идет на четвертой строчке.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Словакия — Канада — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Нейберс — 1 (Макбэйн), 7:46 — 0:1. Цегларик — 1 (бол., Гривик, Гудачек), 16:08 — 1:1.

Победный буллит: Куинн.

Вратари: Главай — Монтембо.

Штраф: 41 — 18.

Броски: 24 (5+8+10+1) — 43 (13+18+9+3).

Судьи: Хрибик, Шрадер.

15 мая. Рига. «Арена Рига».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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Сборная Канады по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
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