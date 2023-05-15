Сборная Канады по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира

15 мая, 19:17
Сборная Канады по буллитам одержала победу над Словакией в матче группы B чемпионата мира — 1:2 Б.
В основное время за канадцев отличился Джейк Нейберс. Ответную шайбу забросил Петер Цегларик. Решающий буллит реализовал Джек Куинн.
Канадцы с 8 очками продолжают возглавлять группу B. Словакия с 4 баллами идет на четвертой строчке.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Словакия — Канада — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Нейберс — 1 (Макбэйн), 7:46 — 0:1. Цегларик — 1 (бол., Гривик, Гудачек), 16:08 — 1:1.
Победный буллит: Куинн.
Вратари: Главай — Монтембо.
Штраф: 41 — 18.
Броски: 24 (5+8+10+1) — 43 (13+18+9+3).
Судьи: Хрибик, Шрадер.
15 мая. Рига. «Арена Рига».