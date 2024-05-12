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Сегодня, 16:25

Сборная Словакии обыграла Казахстан на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Словакии одержала победу над Кахахстаном в матче группового турнира чемпионата мира-2024 — 6:2.

Победу словакам принесли дубль Мартина Поспишила и голы Мартина Фашко-Рудаша, Мартуша Сукеля, Либора Гудачека и Лукаша Цингела.

За сборную Казахстана отличились Алихан Асетов и Алихан Омирбеков.

Сборная Словакии (3 очка) занимает второе место в группе Б после двух матчей ЧМ-2024. Казахстан (3) идет пятым.

В параллельном матче группы А сборная Финляндии разгромила Великобританию —

Чемпионат мира

Группа B

Словакия — Казахстан — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы: Поспишил — 1 (бол., Немец, Слафковски), 11:54 — 1:0. Фашко-Рудаш — 1 (Кох, Сукель), 12:28 — 2:0. Сукель — 2 (Фашко-Рудаш, Гайдос), 17:56 — 3:0. Асетов — 1 (Данияр, Мухаметов), 23:02 — 3:1. Гудачек — 2 (буллит), 28:28 — 4:1. Поспишил — 2 (Гудачек, Немец), 41:18 — 5:1. Цингел — 1 (Гудачек), 45:06 — 6:1. Омирбеков — 1 (Михайлис, Данияр), 51:05 — 6:2.

Вратари: Шкорванек — Шутов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 42 (18+6+18) — 16 (3+9+4).

Судьи: Каукокари, Франо.

12 мая. Острава. Ostravar Arena.

Группа A

Финляндия — Великобритания — 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)

Голы: Капанен — 1 (Каски), 16:14 — 1:0. Пулюярви — 1 (Каски, Оксанен), 21:15 — 2:0. Иннала — 1 (бол., Гранлунд, Пакаринен), 24:52 — 3:0. Риикола — 1 (Пулюярви, Оксанен), 32:49 — 4:0. Капанен — 2 (Пулюярви, Гранлунд), 36:01 — 5:0. Мяяття — 1 (Гранлунд), 38:45 — 6:0. Лехтонен — 1 (Хелениус, Гранлунд), 46:39 — 7:0. Капанен — 3 (Мяяття, Оксанен), 52:57 — 8:0.

Вратари: Ларми — Баунс.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 47 (11+16+20) — 14 (5+3+6).

Судьи: Ансонс, Хольм.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Великобритании по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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