Сборная Словакии обыграла Казахстан на чемпионате мира

Сегодня, 16:25
Сборная Словакии одержала победу над Кахахстаном в матче группового турнира чемпионата мира-2024 — 6:2.
Победу словакам принесли дубль Мартина Поспишила и голы Мартина Фашко-Рудаша, Мартуша Сукеля, Либора Гудачека и Лукаша Цингела.
За сборную Казахстана отличились Алихан Асетов и Алихан Омирбеков.
Сборная Словакии (3 очка) занимает второе место в группе Б после двух матчей ЧМ-2024. Казахстан (3) идет пятым.
В параллельном матче группы А сборная Финляндии разгромила Великобританию —
Чемпионат мира
Группа B
Словакия — Казахстан — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
Голы: Поспишил — 1 (бол., Немец, Слафковски), 11:54 — 1:0. Фашко-Рудаш — 1 (Кох, Сукель), 12:28 — 2:0. Сукель — 2 (Фашко-Рудаш, Гайдос), 17:56 — 3:0. Асетов — 1 (Данияр, Мухаметов), 23:02 — 3:1. Гудачек — 2 (буллит), 28:28 — 4:1. Поспишил — 2 (Гудачек, Немец), 41:18 — 5:1. Цингел — 1 (Гудачек), 45:06 — 6:1. Омирбеков — 1 (Михайлис, Данияр), 51:05 — 6:2.
Вратари: Шкорванек — Шутов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 42 (18+6+18) — 16 (3+9+4).
Судьи: Каукокари, Франо.
12 мая. Острава. Ostravar Arena.
Группа A
Финляндия — Великобритания — 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)
Голы: Капанен — 1 (Каски), 16:14 — 1:0. Пулюярви — 1 (Каски, Оксанен), 21:15 — 2:0. Иннала — 1 (бол., Гранлунд, Пакаринен), 24:52 — 3:0. Риикола — 1 (Пулюярви, Оксанен), 32:49 — 4:0. Капанен — 2 (Пулюярви, Гранлунд), 36:01 — 5:0. Мяяття — 1 (Гранлунд), 38:45 — 6:0. Лехтонен — 1 (Хелениус, Гранлунд), 46:39 — 7:0. Капанен — 3 (Мяяття, Оксанен), 52:57 — 8:0.
Вратари: Ларми — Баунс.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 47 (11+16+20) — 14 (5+3+6).
Судьи: Ансонс, Хольм.