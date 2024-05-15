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15 мая, 23:43

Сборная Словакии обыграла Польшу на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Словакии одержала победу над Польшей в групповом турнире чемпионата мира по хоккею — 4:0.

Дубль за победителей оформил Лукаш Цингел. По одной шайбе забросили Томаш Татар и Петер Цегларик.

Словакия (8 очков) поднялась на второе место в группе B. Польша (1) остается последней в таблице.

Чемпионат мира

Группа B

Словакия — Польша — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Цингел — 2 (Татар, Кох), 2:03 — 1:0. Татар — 1 (Немец, Гудачек), 11:46 — 2:0. Цегларик — 1 (Слафковски), 57:22 — 3:0. Цингел — 3 (Кох, Татар), 57:34 — 4:0.

Вратари: Главай — Фучик (Заболотный, 51:03).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 44 (16+11+17) — 20 (7+8+5).

Судьи: Пирс, Хрибик.

15 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: Таблица чемпионата мира
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Польши по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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