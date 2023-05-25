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Сегодня, 18:32

Сборная США обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Виктория Кравченко
Хоккеисты сборной США.
Фото Reuters
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Сборная США обыграла национальную команду Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 3:0.

В составе победителей отличились Мэтт Коронато, Ник Пербикс и Каттер Готье.

Полуфинальные пары станут известны по итогам оставшихся матчей четвертьфинала: Швейцария — Германия, Швеция — Латвия, Канада — Финляндия.

Хоккей

Чемпионат мира

1/4 финала

США — Чехия — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Коронато — 2 (Хатсон, Маккей), 12:04 — 1:0. Пербикс — 2 (Гримальди), 28:53 — 2:0. Готье — 7 (Тайнан), 49:57 — 3:0.

Вратари: Десмит — Веймелка (56:30 — 57:21, 57:39).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (11+14+9) — 15 (2+9+4).

Судьи: Сьюэлл, Франнсен.

25 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/playoff/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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