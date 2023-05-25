Сборная США обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная США обыграла национальную команду Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 3:0. В составе победителей отличились Мэтт Коронато, Ник Пербикс и Каттер Готье. Полуфинальные пары станут известны по итогам оставшихся матчей четвертьфинала: Швейцария — Германия, Швеция — Латвия, Канада — Финляндия. Хоккей Чемпионат мира 1/4 финала США — Чехия — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Коронато — 2 (Хатсон, Маккей), 12:04 — 1:0. Пербикс — 2 (Гримальди), 28:53 — 2:0. Готье — 7 (Тайнан), 49:57 — 3:0. Вратари: Десмит — Веймелка (56:30 — 57:21, 57:39). Штраф: 4 — 2. Броски: 34 (11+14+9) — 15 (2+9+4). Судьи: Сьюэлл, Франнсен. 25 мая. Тампере. Nokia Arena.