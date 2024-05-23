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Сегодня, 17:20

США — Чехия: смотреть трансляцию матча плей-офф чемпионата мира

США сыграет с Чехией в 1/4 финала чемпионата мира 2024 по хоккею 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Брэди Ткачук.
Фото Global Look Press
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США и Чехия сыграют в первом матче 1/4 финала чемпионата мира-2024 по хоккею в четверг, 23 мая. Встреча пройдет на льду «O2 Арены» в Праге (Чехия) и начнется в 21.20 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи США — Чехия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке.

Американская сборная в группе В заняла второе место, в ее активе — 16 очков. Чешская команда вышла из группы А с третьей строчки с 16-ю баллами.

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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