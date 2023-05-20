Сборная США обыграла Данию в матче чемпионата мира

Сборная США одержала победу над Данией в матче групповой стадии чемпионата мира-2023 по хоккею — 3:0.

В составе американской команды отличились Кюттер Готье, Алекс Тух и Рокко Гримальди.

США располагается на первой строчке группы А, набрав 15 очков за 5 матчей. В следующем матче они сыграют против Франции 21 мая.

Дания находится на 4-м месте с 8 очками за 5 игр. Следующая игра команды пройдет 22 мая против Швеции.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

США — Дания — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Готье — 3 (бол., А. Так, Тайнан), 49:51 — 1:0. А. Так — 4 (Гримальди, Перунович), 55:30 — 2:0. Гримальди — 3 (п.в., А. Так), 59:19 — 3:0.

Вратари: Десмит — Дихов (Серенсен, 20:00, 57:23 — 59:19).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (15+10+11) — 22 (7+5+10).

Судьи: Лангин, Хейккинен.