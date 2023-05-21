Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

21 мая, 22:45

Сборная США обыграла Францию со счетом 9:0 на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная США.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная США одержала победу над Францией в матче группового этапа чемпионата мира — 9:0.

Забитыми шайбами отметились Дрю О'Коннор (дубль), Каттер Готье (хет-трик), Ти Джей Тайнэн, Скотт Перунович, Рокко Гримальди и Конор Гарланд.

Сборная США с 18 очками продолжает лидировать в группе А. Французы с 4 баллами идут на шестой строчке.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа А

США — Франция — 9:0 (3:0, 1:0, 5:0)

Голы: О`Коннор — 2 (Гарлэнд), 6:03 — 1:0. Готье — 4 (Перунович), 11:34 — 2:0. Тайнан — 1 (Готье), 13:53 — 3:0. Готье — 5 (бол., Перунович, Тайнан), 21:31 — 4:0. О`Коннор — 3, 42:22 — 5:0. Перунович — 1 (Коронато, Бьорк), 45:01 — 6:0. Гримальди — 4 (Коронато, Пербикс), 47:07 — 7:0. Гарлэнд — 1 (Тайнан), 48:36 — 8:0. Готье — 6 (Тайнан, Гарлэнд), 53:48 — 9:0.

Вратари: Петерсен (Коммессо, 47:49) — Илонен (Папийон, 20:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 44 (12+14+18) — 13 (4+7+2).

Судьи: Сивелл, Хольм.

21 мая. Тампере. Nokia Arena.

В матче группы B сборная Швейцарии обыграла Чехию — 4:2.

Дублем за швейцарцев отметился Андрес Амбюль. Еще по шайбе на свой счет записали Ромен Леффель и Таннер Рихард. За Чехию отличились Роман Червенка и Доминик Кубалик.

Швейцария с 18 очками возглавляет группу B, опережая Чехию, занимающую вторую строчку, на 5 очков.

Группа B

Чехия — Швейцария — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Червенка — 3, 6:47 — 1:0. Леффель — 2 (бол., Хишир, Фиала), 12:41 — 1:1. Амбюль — 2 (Корви, Кукан), 23:59 — 1:2. Амбюль — 3 (Фиала, Мальгин), 28:37 — 1:3. Кубалик — 8 (бол., Червенка, Кемпни), 32:14 — 2:3. Рихард — 1 (Мозер, Риат), 55:40 — 2:4.

Вратари: Лангхамер — Майер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (12+5+5) — 27 (11+13+3).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

21 мая. Рига. «Арена Рига».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Франции по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
1
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Словакии обыграла Словению в матче ЧМ-2023

ЧМ-2023 по хоккею, 21 мая: США разгромили Францию, Чехия уступила Швейцарии и другие матчи