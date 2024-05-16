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Сегодня, 23:33

США разгромили Францию на чемпионате мира, Нельсон и Болди набрали по три очка

Руслан Минаев
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Сборная США разгромила Францию в матче группового турнира чемпионата мира — 5:0.

У американцев по три очка набрали Брок Нельсон и Мэттью Болди.

США одержали вторую победу в четвертом матче группового турнира. Команда набрала 7 очков и занимает 3-е место в группе B. Франция потерпела третье поражение в четырех встречах — 4 очка и 6-я строчка.

17 мая США встретится с Польшей, Франция 18-го числа сыграет со Словакией.

Чемпионат мира

Группа B

США — Франция — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нельсон — 2 (Болди, Джонс), 0:45 — 1:0. Болди — 2 (Сандерсон, Хьюз), 3:24 — 2:0. Болди — 3 (Годро, Нельсон), 12:30 — 3:0. Годро — 2 (Веренски, Нельсон), 18:07 — 4:0. Пинто — 2 (Ткачак), 57:52 — 5:0.

Вратари: Неделькович — Хунка (Папийон, 20:00).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 54 (16+23+15) — 10 (3+3+4).

Судьи: Хольм, Хольм.

16 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: Таблица чемпионата мира
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Франции по хоккею
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