США разгромили Францию на чемпионате мира, Нельсон и Болди набрали по три очка

Сборная США разгромила Францию в матче группового турнира чемпионата мира — 5:0. У американцев по три очка набрали Брок Нельсон и Мэттью Болди. США одержали вторую победу в четвертом матче группового турнира. Команда набрала 7 очков и занимает 3-е место в группе B. Франция потерпела третье поражение в четырех встречах — 4 очка и 6-я строчка. 17 мая США встретится с Польшей, Франция 18-го числа сыграет со Словакией. Чемпионат мира Группа B США — Франция — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) Голы: Нельсон — 2 (Болди, Джонс), 0:45 — 1:0. Болди — 2 (Сандерсон, Хьюз), 3:24 — 2:0. Болди — 3 (Годро, Нельсон), 12:30 — 3:0. Годро — 2 (Веренски, Нельсон), 18:07 — 4:0. Пинто — 2 (Ткачак), 57:52 — 5:0. Вратари: Неделькович — Хунка (Папийон, 20:00). Штраф: 0 — 8. Броски: 54 (16+23+15) — 10 (3+3+4). Судьи: Хольм, Хольм. 16 мая. Острава. Ostravar Arena.