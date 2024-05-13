Сборная США проиграла Словакии и потерпела второе поражение на ЧМ

Сборная Словакии обыграла США в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею — 5:4 ОТ.

В основное время у словаков отличились Милош Келемен, Либор Гудачек, Шимон Немец и Патрик Кох. У американцев забили Мэтт Болди, Шейн Пинто, Брэди Ткачук и Люк Хьюз.

Автором победной шайбы в овертайме стал Милош Келемен, сделавший дубль.

Словакия поднялась на второе место в группе B чемпионата мира с 5 очками в 3 матчах. Сборная США потерпела второе поражение на турнире и занимает четвертую строчку в группе с 4 очками в 3 играх.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

Чемпионат мира

Группа B

США — Словакия — 4:5 ОТ (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Келемен — 1 (Сукель, Кудрна), 3:17 — 0:1. Гудачек — 3 (Татар), 11:26 — 0:2. Болди — 1 (Хьюз, Годро), 24:48 — 1:2. Немец — 1 (Фехервари, Поспишил), 27:03 — 1:3. Кох — 1 (Поспишил, Келемен), 28:47 — 1:4. Пинто — 1 (Фараби, Зеграс), 44:32 — 2:4. Ткачак — 2 (Пинто), 53:56 — 3:4. Хьюз — 2 (Сандерсон), 56:38 — 4:4. Келемен — 2 (Немец, Поспишил), 63:56 — 4:5.

Вратари: Неделькович (Огастин, 28:47) — Главай.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 43 (9+21+11+2) — 25 (11+7+4+3).

Судьи: Кэмпбелл, Пирс.