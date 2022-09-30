Стали известны страны, проголосовавшие против возвращения России на международную арену

«СЭ» стали известны страны — члены ИИХФ, которые на годовом конгрессе Международной федерации хоккея, проходящем в турецком Белеке, проголосовали против принципов возвращения России на чемпионаты мира и олимпиады. Это Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Украина — каждая из них имела по два голоса.

Всего из 119 членов за возвращение проголосовали 98, 10 — против, 11 — воздержались. Известно, что среди воздержавшихся были представители Финляндии.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно россияне и белорусы примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. 27 мая стало известно, что сборные отстранены от участия в чемпионате мира-2023.