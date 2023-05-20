Сушинский: «В футболе можно позволить раз в четыре года проводить чемпионат мира, в хоккейном мире все иначе»

Экс-нападающий сборной России Максим Сушинский считает ежегодное проведение хоккейного чемпионата мира оптимальным вариантом.

«Все уже привыкли к такому формату, что турнир проходит раз в год. Не надо ничего выдумывать. Не надо футбол с хоккеем смешивать. Везде свои нюансы. Чемпионат мира по хоккею каждый год проходит в разных странах и городах, популяризация спорта растет. Много болельщиков приезжает поддержать свои сборные и отдохнуть. Футбол — игра номер один, там можно позволить раз в четыре года проводить, в хоккейном мире все иначе», — цитирует Legalbet Сушинского.

Чемпионат мира-2023 проходит в Риге и в Тампере с 12 по 28 мая.