Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 03:51

Сушинский: «В футболе можно позволить раз в четыре года проводить чемпионат мира, в хоккейном мире все иначе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий сборной России Максим Сушинский считает ежегодное проведение хоккейного чемпионата мира оптимальным вариантом.

«Все уже привыкли к такому формату, что турнир проходит раз в год. Не надо ничего выдумывать. Не надо футбол с хоккеем смешивать. Везде свои нюансы. Чемпионат мира по хоккею каждый год проходит в разных странах и городах, популяризация спорта растет. Много болельщиков приезжает поддержать свои сборные и отдохнуть. Футбол — игра номер один, там можно позволить раз в четыре года проводить, в хоккейном мире все иначе», — цитирует Legalbet Сушинского.

Чемпионат мира-2023 проходит в Риге и в Тампере с 12 по 28 мая.

Источник: https://legalbet.ru/news/sushinskij-v-futbole-mozhno-provodit-chm-raz-v-chetire/
Максим Сушинский
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
1
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2023 по хоккею, 19 мая: Германия победила Австрию, Казахстан обыграл Словакию