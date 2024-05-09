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Сегодня, 15:34

Сушинский заявил, что не будет следить за ЧМ по хоккею: «Смеетесь? Нет никакого интереса»

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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом мира по хоккею 2024 года.

«Вы смеетесь? Вы думаете, что я буду следить за этим турниром? Нашей же сборной на нем нет. Если и буду смотреть, то исключительно финальную часть. Без участия сборной России следить за этим турниром, нет никакого интереса», — сказал Сушинский «СЭ».

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Чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

(Денис Сафронов)

Максим Сушинский
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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