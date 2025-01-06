Глава ИИХФ Тардиф: «Для нас очень важно, чтобы России вернулась как можно скорее»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что возвращение России к соревнованиям является важной задачей для организации.

По словам главы ИИХФ, в организации планируют принять решение о возможном допуске сборных России и Белоруссии в феврале этого года, чтобы организаторы соревнований могли составлять расписание турниров.

«Для нас все еще важно, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что, если они вернутся, это значит, что военные действия закончились. Но мы не будем рисковать ни соревнованиями, ни игроками. Это самое важное для нас. Мы должны оценить, что произойдет в ближайшие два месяца», — цитирует Тардифа РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт ИИХФ.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.