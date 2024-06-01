Тардиф ответил Шембергу на предложение не начислять России очки в рейтинге ИИХФ на время отстранения

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение бывшего пресс-секретаря федерации Шимона Шемберга не начислять сборной России очки в рейтинге на время отстранения.

«Меня не волнует, что говорит Шимон Шемберг. Его дело — лиги и клубы, а не международный хоккей», — сказал Тардиф «СЭ».

Ранее бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг заявил, что очки России следует заморозить, а за каждое следующее соревнование начислять сборной по ноль баллов.