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Сегодня, 10:35

Тардиф ответил Шембергу на предложение не начислять России очки в рейтинге ИИХФ на время отстранения

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение бывшего пресс-секретаря федерации Шимона Шемберга не начислять сборной России очки в рейтинге на время отстранения.

«Меня не волнует, что говорит Шимон Шемберг. Его дело — лиги и клубы, а не международный хоккей», — сказал Тардиф «СЭ».

Ранее бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг заявил, что очки России следует заморозить, а за каждое следующее соревнование начислять сборной по ноль баллов.

Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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