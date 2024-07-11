Тардиф рассказал, когда в ИИХФ представят изменения в рейтинге

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что изменения в рейтинг федерации будут представлены на полугодовом конгрессе.

«Координационный комитет работает над вопросом по рейтингу. Изменения будут представлены на полугодовом конгрессе в конце сентября — начале октября», — цитирует Тардифа ТАСС.

27 мая ИИХФ опубликовала обновленную версию рейтинга сборных, в котором Россия поднялась с третьей на вторую строчку. Позже глава Финского хоккейного союза и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен сообщил, что организация обсудит систему подсчета очков в рейтинге национальных сборных на следующем заседании.

Позже бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг заявил, что очки России следует заморозить, а за каждое следующее соревнование начислять сборной по 0 баллов.