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Сегодня, 11:45

Тардиф считает верным решением со стороны ИИХФ перенести чемпионаты мира из России

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что перенос взрослого и молодежного чемпионатов мира 2023 года из России был правильным решением.

«Несомненно, когда ты переносишь турнир из России, ты не становишься там популярным. Если кто-то думает, что можно было организовать турнир в Новосибирске и Омске, то я скажу, что его невозможно было провести, поэтому мы приняли правильное решение. Думаю, что я вполне объяснил свое решение, повторюсь, что все хотят возвращения России и Белоруссии в программу чемпионатов мира», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Взрослый чемпионат мира-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге, а молодежный — в Новосибирске и Омске. Взрослый турнир в итоге пройдет в Латвии и Финляндии, а молодежный — в канадских городах Галифакс и Монктон.

На прошлой неделе конгресс ИИХФ утвердил, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

Источник: https://tass.ru/sport/15937685
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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Третьяк считает, что российским хоккеистам было бы несолидно играть в низших дивизионах ЧМ