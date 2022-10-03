Тардиф считает верным решением со стороны ИИХФ перенести чемпионаты мира из России

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что перенос взрослого и молодежного чемпионатов мира 2023 года из России был правильным решением.

«Несомненно, когда ты переносишь турнир из России, ты не становишься там популярным. Если кто-то думает, что можно было организовать турнир в Новосибирске и Омске, то я скажу, что его невозможно было провести, поэтому мы приняли правильное решение. Думаю, что я вполне объяснил свое решение, повторюсь, что все хотят возвращения России и Белоруссии в программу чемпионатов мира», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Взрослый чемпионат мира-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге, а молодежный — в Новосибирске и Омске. Взрослый турнир в итоге пройдет в Латвии и Финляндии, а молодежный — в канадских городах Галифакс и Монктон.

На прошлой неделе конгресс ИИХФ утвердил, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.