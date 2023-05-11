Тардиф ждет от предстоящего чемпионата мира по хоккею немало сюрпризов

Сегодня, 10:20
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что предстоящий чемпионат мира по хоккею подарит немало неожиданных результатов.
«Это будет открытый чемпионат мира, в котором, безусловно, будет много сюрпризов», — приводит ТАСС слова Тардифа.
ЧМ-2023 пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не примут участие в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.