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Сегодня, 10:20

Тардиф ждет от предстоящего чемпионата мира по хоккею немало сюрпризов

Алина Савинова
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что предстоящий чемпионат мира по хоккею подарит немало неожиданных результатов.

«Это будет открытый чемпионат мира, в котором, безусловно, будет много сюрпризов», — приводит ТАСС слова Тардифа.

ЧМ-2023 пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не примут участие в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/17720183
Хоккей
Люк Тардиф
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