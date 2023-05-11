Тардиф ждет от предстоящего чемпионата мира по хоккею немало сюрпризов

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что предстоящий чемпионат мира по хоккею подарит немало неожиданных результатов.

«Это будет открытый чемпионат мира, в котором, безусловно, будет много сюрпризов», — приводит ТАСС слова Тардифа.

ЧМ-2023 пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не примут участие в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.