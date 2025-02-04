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Сегодня, 20:37

Тарасова — о продлении отстранения российских хоккеистов: «В ИИХФ сошли с ума, им надо лечиться»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России.

«Они там в этой федерации с ума сошли все. Им нужно лечиться, а не заниматься убийством нашего и международного хоккея», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

В ИИХФ заявили, что организация примет решение по допуску российских и белорусских национальных команд на сезон-2026/27 в мае 2026 года.

Сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
Сборная России по хоккею
Татьяна Тарасова
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