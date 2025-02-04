Тарасова — о продлении отстранения российских хоккеистов: «В ИИХФ сошли с ума, им надо лечиться»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России.

«Они там в этой федерации с ума сошли все. Им нужно лечиться, а не заниматься убийством нашего и международного хоккея», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

В ИИХФ заявили, что организация примет решение по допуску российских и белорусских национальных команд на сезон-2026/27 в мае 2026 года.

Сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.