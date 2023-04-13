Третьяк: «Из IIHF нельзя выходить. Рано или поздно все поменяется»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что мировой хоккей теряет интерес и соревновательность без российских спортсменов.

«Считаю, что из IIHF нельзя выходить. Рано или поздно все поменяется. Рано или поздно мы будем играть на международной арене, на чемпионатах. Мировой хоккей без российского теряет интерес, теряет соревновательность. Кто бы что ни говорил, но мы входим в элиту мирового хоккея. Поэтому контакт с международной федерацией надо поддерживать, что мы и делаем. И Олег Матыцин меня в этом поддерживает. Да, диалог сейчас не такой, какой хотелось бы, но мы его все равно ведем», — приводит слова Третьяка matchtv.ru.

В феврале 2022 года IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.