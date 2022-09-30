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Сегодня, 17:10

Третьяк считает, что российским хоккеистам было бы несолидно играть в низших дивизионах ЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что российским хоккеистам было бы несолидно играть в низших дивизионах чемпионата мира.

30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену.

«Правильное решение, я другого вообще не ожидал. Для сборной России играть дивизионами ниже было бы несолидно. Только теперь самое главное, когда мы вернемся, и это зависит от всех. Мы работаем, у нас есть контакты с международной федерацией, членами его совета, держим руки на пульсе», — приводит слова Третьяка ТАСС.

98 членов конгресса ИИХФ проголосовали за возвращение команд. Когда именно россияне и белорусы примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

Павел Буре. Буре прокомментировал утвержденные ИИХФ принципы возвращения России на международную арену
Источник: https://tass.ru/sport/15917647
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Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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Дементьев: «Приветствую решение ИИХФ. Россия должна играть только в высших дивизионах»