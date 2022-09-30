Третьяк считает, что российским хоккеистам было бы несолидно играть в низших дивизионах ЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что российским хоккеистам было бы несолидно играть в низших дивизионах чемпионата мира.

30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену.

«Правильное решение, я другого вообще не ожидал. Для сборной России играть дивизионами ниже было бы несолидно. Только теперь самое главное, когда мы вернемся, и это зависит от всех. Мы работаем, у нас есть контакты с международной федерацией, членами его совета, держим руки на пульсе», — приводит слова Третьяка ТАСС.

98 членов конгресса ИИХФ проголосовали за возвращение команд. Когда именно россияне и белорусы примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.