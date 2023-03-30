В «Адмирале» раскритиковали сборную Латвии за отказ вызывать игроков из КХЛ

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан прокомментировал решение Федерации хоккея Латвии не приглашать для участия в чемпионате мира-2023 игроков, выступающих в клубах КХЛ.

В текущем сезоне в КХЛ выступали два представителя Латвии: вратарь Янис Калниньш («Амур») и нападающий Николай Елисеев («Адмирал»). Оба игрока были включены в заявку национальной команды на Олимпиаду-2022.

«Бог им судья, они делают хуже для своей же национальной сборной, — цитирует Ана РИА «Новости». — Федерация хоккея Латвии сделала хуже только для себя».

Ранее решение не приглашать в национальные команды игроков, выступающих в КХЛ, приняли хоккейные федерации Чехии, Швеции, Финляндии и Словакии.

Чемпионат мира, который изначально должен был состояться в России, пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).