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Сегодня, 13:58

В «Адмирале» раскритиковали сборную Латвии за отказ вызывать игроков из КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан прокомментировал решение Федерации хоккея Латвии не приглашать для участия в чемпионате мира-2023 игроков, выступающих в клубах КХЛ.

В текущем сезоне в КХЛ выступали два представителя Латвии: вратарь Янис Калниньш («Амур») и нападающий Николай Елисеев («Адмирал»). Оба игрока были включены в заявку национальной команды на Олимпиаду-2022.

«Бог им судья, они делают хуже для своей же национальной сборной, — цитирует Ана РИА «Новости». — Федерация хоккея Латвии сделала хуже только для себя».

Ранее решение не приглашать в национальные команды игроков, выступающих в КХЛ, приняли хоккейные федерации Чехии, Швеции, Финляндии и Словакии.

Чемпионат мира, который изначально должен был состояться в России, пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).

Источник: РИА Новости
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