Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России до участия в чемпионате мира 2026 года.

О решении по недопуску сборной России на ЧМ-2026 стало известно 4 февраля.

«Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего. Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет», — цитирует Буре пресс-служба ФХР.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.