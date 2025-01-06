В Госдуме призвали ИИХФ подкреплять слова про возвращение России делами

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» заявление президента ИИХФ Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Хотелось бы верить его словам, и было бы неплохо, если бы он подтвердил их делами. Если он хочет нас вернуть, то это в его силах. Конечно, есть антироссийское лобби, но в принципе все основные игроки в хоккее за то, чтобы вернуть Россию как можно скорее.

Россия — это интриги в играх в хорошем смысле этого слова, возможности, спонсоры. Поэтому для Международной федерации хоккея это реально решение многих проблем. Легче победить проукраинское лобби, откреститься от политики и заниматься развитием хоккея на мировом уровне», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев призвал обратить внимание на примеры допусков россиян к международным соревнованиям в других видах спорта.

«Надо, чтобы коллеги посмотрели на другие федерации, которые уже допустили наши команды к участию. Но есть один нюанс: до сих пор существует рекомендация МОК не допускать наши команды к международным стартам в командных видах спорта. Надо посмотреть на пловцов наших: они участвовали в командой эстафете, и никаких не было проблем. Если Тардиф искренне это заявляет, тогда пусть сделает что-то. Начни с простого — допусти нашу молодежку, и вперед!» — добавил Свищев.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Александр Абустин