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5 января, 23:55

В ИИХФ заявили, что ждут возвращения россиян в свои турниры

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что надеется на скорейшее возвращение российских команд в международные турниры, его процитировал журналист Райан Кеннеди на своей странице в соцсетях.

По словам Тардифа, он хочет, чтобы россияне вернулись как можно скорее, поскольку это будет означать разрешение ситуации на Украине.

Российские команды отстранены от всех турниров ИИХФ с 2022 года. Вопрос о снятии санкций будет рассмотрет на следующем заседании совета организации, который пройдет в феврале или марте.

Источник: X
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Хоккей
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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