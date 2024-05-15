Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Чемпионат мира. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 13:20

В сборной Великобритании объяснили наличие в раздевалке команды секс-игрушки

Алина Савинова
Telegram Дзен

Капитан сборной Великобритании по хоккею Роберт Дауд прокомментировал наличие в раздевалке команды секс-игрушки. По его словам, фаллоимитатор вручается игроку, который совершил какую-либо нелепую ошибку во время матча.

«На самом деле, это «награда», которую команда вручает игроку, совершившему какую-то глупость. Например, если кто-то из нас споткнется или с ним случится что-нибудь смешное. Не помню, кто принес это в раздевалку, но такое должно было остаться между нами. Это была наша внутренняя шутка, но я не могу рассказать об этом больше», — цитирует хоккеиста Sport Aktuality.

Британская команда сыграла два матча на стартовавшем чемпионате мира по хоккею — против Канады (2:4) и Финляндии (0:8). На данный момент британцы занимают последнее место в турнирной таблице группы А.

Чемпионат мира-2024 по хоккею проходит с 10 по 26 мая 2024 года в Чехии. Матчи проводятся в двух городах: в Праге и Остраве. Мировое первенство в Чехии является 87-м в истории проведения турниров под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ).

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Великобритании по хоккею
1
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Фьюри и Усик проведут бой по боксу 18 мая в Эр-Рияде
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Плющев — о чемпионате мира по хоккею: «Не та конкуренция, которую хотят видеть болельщики»